Najbardziej wartościowe kluby piłkarskie świata. Tę listę zna każdy fan futbolu

1. Real Madryt

4.239 miliarda dolarów



2. FC Barcelona

4.021 miliarda dolarów



3. Manchester United

3.808 miliarda dolarów



4. Bayern Monachium

3.024 miliarda dolarów



5. Manchester City

2.688 miliarda dolarów



6. Chelsea Londyn

2.576 miliarda dolarów



7. Arsenal Londyn

2.268 miliarda dolarów



8. FC Liverpool

2.183 miliarda dolarów



9. Tottenham Hottspurs

1.624 miliarda dolarów



10. Juventus FC

1.512 miliarda dolarów

Z dziesięciu najbardziej wartościowych klubów piłkarskich tylko dwa nie występują w Champions League. To Manchester United i Arsenal Londyn, które swoją markę wypracowały w poprzednich dekadach. Z drugiej strony w czołówce rankingu stworzonego przez "Forbes" znalazły się niemal wyłącznie drużyny, które sukcesy odnosiły od wielu lat. Tylko Manchester City, Tottenham Hotspurs i Chelsea do grona najczęściej wygrywających zespołów dołączyły stosunkowo niedawno. Przy specyfice Premier League, najbogatszej ligi świata, wyniki na europejskiej arenie mogą jednak zejść na dalszy plan. Dobrze pokazuje to przykład wyjątkowo mocnego finansowo Manchesteru United, który od czasu odejścia sir Alexa Fergusona piłkarsko radzi sobie raczej kiepsko, za to marketingowo wciąż stanowi potężną markę.