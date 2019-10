Różnice w stawkach w branży IT powoli zanikają

Coraz częstsze są również oferty pracy zdalnej. Stawka jest wówczas taka sama dla kandydatów z całej Polski. Mądrym posunięciem jest oferowanie przez firmy różnych form zatrudnienia. Nierzadko pracownicy z branży IT mają swoje niewielkie firmy, wtedy umowa B2B jest dla nich najkorzystniejsza.

Popyt na specjalistów zmienia się wraz z rynkiem. Na takie stanowiska jak data wrangler, data engineer czy data analyst będzie zapewne rosnące zapotrzebowanie. Istnieją obszary w branży IT, w których szczegółnie warto się rozwijać. „Z pewnością jest to obszar danych. Zbieramy coraz więcej informacji, coraz więcej urządzeń jest podłączonych do internetu, co pozwala nam te dane gromadzić. Bardzo istotna jest umiejętność analizy tych danych oraz wnioskowanie statystyczne na ich podstawie, by następnie móc przewidzieć określone scenariusze” – mówi w wywiadzie dla multimedialnej agencji informacyjnej infoWire.pl Jacek Witkowski, strategic business development director w Randstad Polska.

