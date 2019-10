Utrudnienia w bankach przez zmianę czasu. Z tym możecie mieć problem

Klienci Banku Pekao S.A. nie będą mogli zalogować się do kont od godziny 1:30 do 4:00. Przerwa dotyczy dostępów do serwisów Pekao24 w tym aplikacji PeoPay oraz usług maklerskich.

Przerwa techniczna w Santander Bank Polska będzie trwała z kolei od 0:30 do 3:30. W tym czasie klienci nie będą mogli zlecać transakcji w bankowości mobilnej i internetowej, płacić w sklepach internetowych oraz korzystać z BLIKA.

Ze względu na zaplanowane prace serwisowe w banku BNP Paribas od godziny 23:00 w piątek do godziny 10:00 w sobotę niedostępna będzie bankowość internetowa i mobilna (Pl@net, BiznesPl@net, Mobile BiznesPl@net, GOmobile).

W Getin Banku prace konserwacyjne zaplanowane są w godzinach od 23:30 w sobotę do 10:00 w niedzielę. W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

W Banku Pocztowym prace modernizacyjne przeprowadzane będą od godziny 21:30 w piątek do soboty maksymalnie do godziny 18:00. W komunikacie podano, że w tym czasie płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów powinny przebiegać bez zakłóceń. W godzinach od 21:30 w piątek do godziny 12:00 w sobotę nie będą dostępne przelewy natychmiastowe.

Od godziny 22:00 czasu letniego w sobotę do godziny 4:30 czasu zimowego w niedzielę zaplanowane są prace serwisowe w Nest Banku. Nie będzie można realizować przelewów natychmiastowych i doładowywania telefonu komórkowego. Nie będzie też można wykonywać płatności za zakupy internetowe z wykorzystaniem NestPrzelewu.

W mBanku przerwa techniczna potrwa od godziny 2:30 w sobotę do godziny 6:00 w niedzielę. Klienci nie będą mogli wówczas płacić kartą, wypłacać gotówki z bankomatu oraz korzystać z wpłatomatu. Pomiędzy godziną 2:30 a 8:00 nie będzie można zalogować się na konto w internecie. Nie będzie też dostępna aplikacja mobilna. W godzinach od 2:00 do 8:30 nie będzie można również złożyć żadnego wniosku.

W ING Banku Śląskim z utrudnieniami musimy liczyć się w godzinach od 0:00 do 5:30 - zaplanowano w tym czasie prace serwisowe. Klienci mogą mieć problemy z korzystaniem z bankomatów, wpłatomatów, systemów bankowości internetowej MojeING a także z aplikacji Moje ING mobile, systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych za pomocą Płać z ING. W tym czasie też nie będzie można aktywować kart, nadać im PIN-u, zamówić karty w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard, aktywować płatnością tą kartą, dodać karty Visa zbliżeniowej do Google Pay i Apple Pay oraz wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej.

