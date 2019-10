Trump z Bezosem pokłócili się o JEDI. Sprawa jest warta 10 mld dolarów

Jeff Bezos, szef Amazona i najbogatszy Amerykanin i prezydent Donald Trump nie są przyjaciółmi. To dość łagodne sformułowanie dobrze oddaje relację dwóch wpływowych obywateli USA w ostatnich miesiącach. Amazon poważnie rozważa złożenie pozwu w sprawie przegranego kontraktu na dostawę technologii chmurowych dla Pentagonu. Zdaniem firmy, wpływ na rozstrzygnięcie mogła mieć osobista niechęć prezydenta do szefa firmy.

Miliardowy kontrakt

Pozew ma dotyczyć kontraktu dla Departamentu Obrony USA. Chodzi o dostawę technologii chmurowych dla Pentagonu. Umowa opiewa na 10 mld dolarów i zgodnie z wynikiem przetargu, zostanie wykonana przez Microsoft. Jeszcze w lipcu Amazon był uznawany przez ekspertów za faworyta do wygrania przetargu. Niedługo później do sprawy włączył się jednak prezydent Donald Trump, który w charakterystyczny dla siebie sposób skomentował sprawę na twitterze. Absurdu całej sytuacji dodaje nazwa programu, którego dotyczy kontrakt. Nosi on bowiem nazwę Joint Enterprise Defence Infrastructure, czyli JEDI. Do udziału w przetargu, poza Amazonem i zwycięskim (jeszcze?) Microsoftem, przystąpiły także m.in. Oracle i IBM.

