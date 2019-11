Dyrektor McDonald's wyrzucony z firmy. Przez romans z podwładną

W oświadczeniu poinformowano, że Easterbrook, który pełnił obowiązki CEO i prezesa McDonald's od 2015 roku, „wykazał się złą oceną sytuacji, angażując się w związek z pracownicą za obopólną zgodą” . Podkreślono, że prywatna relacja z podwładną stanowi pogwałcenie wewnętrznych zasad korporacji, w związku z czym Easterbrook musi odejść. Głosowanie zarządu nad odwołaniem dyrektora zarządzającego i zarazem prezesa odbyło się w piątek. Firma od razu wskazała następcę Easterbrooka– został nim Chris Kempczinski, który w ostatnim czasie zarządzał amerykańskim oddziałem korporacji.

Steve Easterbrook w mailu rozesłanym do pracowników potwierdził przyczyny rozstania z firmą, wyrażając żal z powodu nawiązania romansu z podwładną. „To było błędem. Biorąc pod uwagę wartości wyznawane przez firmę, zgadzam się z zarządem, że pora, bym odszedł” – oświadczył, dodając, że liczy na uszanowanie jego prywatności.

52-letni obecnie Steve Easterbrook rozpoczynał karierę w McDonald's w 1993 roku jako manager restauracji w Londynie. Z firmą rozstał się w 2011 roku, by zostać szefem Pizza Express i sieci restauracji azjatyckich Wagamama. Do McDonald's powrócił w 2013 roku, kiedy to objął kierownictwo nad oddziałem firmy w Wielkiej Brytanii i Europie północnej. W 2015 roku awansował na stanowisko dyrektora generalnego fast-foodowego giganta.

Za jego czasów sieć restauracji szybkiej obsługi przeszła modernizację. Zmiany objęły zarówno wygląd lokali, jak i zmiany w menu – postawiono na wyższej jakości składniki.

