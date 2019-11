Ten SMS może nas drogo kosztować. Poczta Polska ostrzega przed oszustami

Jak wyjaśnia w komunikacie Poczta, cyberprzestępcy rozsyłają wiadomości zawierające w treści informację rzekomej o zmianie cennika, która miała nastąpić w dniu 04.11.2019 r. W związku z powyższym klient jest proszony o dokonanie dopłaty o różnej wysokości (np. 1,00 zł) za pośrednictwem fałszywego linku zamieszczonego w wiadomości.

Jeżeli się na to zdecydujemy, podany link skieruje nas do podstawionej strony podobnej do strony prawdziwego pośrednika w płatnościach. Następnie po wyborze banku osoba jest kierowana na stronę imitującą stronę banku. Ona również fałszywa. Klient definiuje osobę, do której ma zostać przelana kwota – zatwierdza przelew kodem, jaki otrzymał SMS-em (kod jest widoczny dla złodzieja, ponieważ strona jest sfałszowana i każda operacja wykonywana na stronie jest monitorowana w czasie rzeczywistym). W otrzymanym SMS-ie kwota, którą klient miał zapłacić nie jest równoważna z kwotą znajdującą się w otrzymanym SMS-ie (1,00 zł), może być nawet o kilkaset razy wyższa.

Oto przykład wiadomości rozsyłanej przez oszustów (pisownia oryginalna - red.): „W zwiazku ze zmiana cennika w dn. 04.11.19, infomrujemy, iz Twoja paczka wymaga doplaty 1.00 PLN, aby kontynuowac dostawe. https://pp-sa.net/doplata” . SMS jest podpisany „Poczta Polska” , co zwiększa wiarygodność oszustów. „W telefonie fałszywa wiadomość wyświetli się pod prawdziwymi SMS-ami otrzymanymi od Poczty Polskiej” - przestrzega Poczta.

Jak się uchronić? W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości, w której jesteśmy kierowani na nieznaną stronę bądź zachęcani do opłat, należy zgłosić się na policję. Dodatkowo klienci proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres cyberbezpieczenstwo@poczta-polska.pl.

