Oszuści masowo wykorzystują ten urząd. Wysyłają fałszywe pisma i żądają opłat

„Fabrykowane pisma nie pochodzą od Urzędu Patentowego RP, choć w ich treści zawarte jest godło i pełna nazwa Urzędu Patentowego RP. Wprowadzają one w błąd adresatów, tymczasem pisma te sporządzane i wysyłane są przez podmioty trzecie, które podszywając się pod Urząd Patentowy RP, wzywają do uiszczenia opłat za ochronę znaków towarowych. W związku z tym nie należy wnosić żadnych opłat urzędowych na rachunki bankowe wskazane w treści takich pism, wezwań czy decyzji” - podaje Urząd Patentowy. „Rzeczpospolita” informuje, że pisma od oszustów wysyłane są masowo, a opłata, której się domagają to 400 złotych za rejestrację danego towary w jednej klasie.

Urząd ostrzega, by zawsze dokładnie sprawdzać korespondencję pod kątem autentyczności, a w razie zastrzeżeń, zweryfikować to poprzez kontakt z instytucją. Takie przypadki można zgłaszać telefonicznie 22 579 05 55 lub za pomocą wiadomości e-mail Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl do Centrum Informacji Urzędu Patentowego RP.

Jak rozpoznać fałszywe pisma? Między innymi po podanym numerze konta. Autentyczne konto urzędu to: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

