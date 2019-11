Elektryczny Mustang? Musk: Gratuluję, to przyszłość. Ford: Do zobaczenia przy stacji ładowania

Ford zaprezentował samochód, który od samego początku budzi bardzo skrajne emocje. Głownie ze względu na to, że legendarny Mustang, nie dość, że stał się elektryczny, to do tego jeszcze mocno wyrósł i stał się SUV-em. Narzekania krytyków zagłuszył Elon Musk. Szef Tesli pogratulował najstarszemu producentowi samochodów, słusznego kroku.