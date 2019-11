Spektakularne przejęcie na rynku towarów luksusowych. To rekordowa transakcja

Dojdzie do zapowiadanego przejęcia wśród najbardziej luksusowych marek świata. Oferta, o której mówiło się już pod koniec października, po „niewielkiej” podwyżce została zaakceptowana. Tiffany & Co. trafi do portfela LVHM Group, czyli właściciel takich marek jak Louis Vuitton czy Bulgari.

Miesiąc negocjacji

Firmy doszły do porozumienia po trwających miesiąc (oficjalnie) negocjacjach. Nie wiadomo jak długo rozmawiano o tym w kuluarach, ale do mediów informacja dotarła 28 października.

„W świetle plotek, które pojawiły się na rynku, LVHM Group potwierdza, że prowadzi wstępne rozmowy związane z możliwym przejęciem Tiffany” – informowała spółka pod koniec października. „Nie ma jednak gwarancji, że prowadzone rozmowy poskutkują osiągnięciem porozumienia” – podawano.

Jak informuje Reuters, LVHM Group i Tiffany & Co. doszły do porozumienia. Miesiąc temu informowano, że właściciel takich marek jak Louis Vuitton czy Bulgari złożył wstępną ofertę w wysokości 120 dolarów za akcję, czyli ponad 14,5 mld dolarów. Okazuje się jednak, że negocjacje przyniosły wzrost ceny. LVHM za jednego z najbardziej znanych producentów biżuterii zapłaci 16,2 mld dolarów. Będzie to największa transakcja w historii rynku marek luksusowych. Przejęcie ma zdecydowanie wzmocnić gałąź grupy, która zajmuje się produkcją biżuterii i zegarków. Do tej pory znajdowały się w niej takie firmy jak np. Tag Heuer - oficjalny sponsor zespoły Formuły 1 Aston Martin Red Bull Racing.

Obie strony poinformowały, że transakcja ma zostać sfinalizowana do czerwca 2020.

Czytaj także:

Louis Vuitton rozpoczyna współpracę z League of Legends. Zaprojektują wygląd bohaterów