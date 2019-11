Ryszard Petru powraca. Zdradził swoje plany biznesowe

O porzuceniu polityki i powrocie do biznesu Ryszard Petru poinformował w wydanym specjalnie oświadczeniu. To oczywiście darmowa reklama dla byłego szefa.Nowoczesnej, byłego szefa Teraz! i twórcy „Planu Petru”. Fragmenty komunikatu polityka jako pierwszy opublikował Onet. Wynika z nich, że najnowsza decyzja Ryszarda Petru to spełnienie danej wcześniej obietnicy.

„Zgodnie z deklaracją złożoną w lipcu tego roku powróciłem do biznesu” – pisze autor oświadczenia. Jego biznes polegać ma na pomocy w znalezieniu finansowania dla istniejących już firm. „W zależności od tego, jakie firma ma potrzeby, jaki ma poziom zadłużenia, jaką skalę planów inwestycyjnych, finansowanie i źródła jego pozyskania muszą te czynniki uwzględniać” – podkreśla i przekonuje, że stoi za nim „merytoryczny i gotowy do działania” zespół.

Jednym z tematów, którymi Ryszard Petru chciałby się zająć, są firmy rodzinne i kwestia „dziedziczenia” władzy nad takimi podmiotami. „Program sukcesji jest wyzwaniem prawnym, biznesowym i relacyjnym” – zwraca uwagę. Oprócz wsparcia w przejmowaniu takich interesów przez dzieci założycieli, nowa firma Petru ma także pomagać w analizie danych i wskaźników ekonomicznych.

