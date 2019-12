Założyciele Googla idą na emeryturę. Po ponad 20 latach przekazują stery

Larry Page i Sergey Brin przestaną pełnić funkcje prezesa i dyrektora zarządzającego w Alphabet - spółce do której należy Google. Ich następcą zostanie obecny dyrektor zarządzający Google - Sundar Pichai, który został mianowany na stanowisko w październiku 2015 roku, kiedy to powołano do życia Alphabet, w strukturach której znalazł się producent najbardziej znanej wyszukiwarki internetowej na świecie.

21 lat pracy

Google powstał 4 września 1998 roku i został założony przez dwóch doktorantów Uniwersytety Stanforda Larrego Page'a i Sergeya Brina. Obaj panowie pełnili funkcje kierownicze do dziś i obaj, wspólnie postanowili z nich zrezygnować tego samego dnia. Alphabet, który poza Googlem, jest właścicielem, chociażby portalu YouTube, wyceniany jest na blisko 900 mld dolarów. Konglomerat z siedzibą w Mountain View w hrabstwie Santa Clara zatrudnia blisko 100 tys. pracowników.

„Nigdy nie zamierzaliśmy na siłę trzymać się funkcji, gdy sądziliśmy, że jest lepszy sposób na zarządzanie firmą. Nie potrzebuje ona prezesa i dwóch dyrektorów zarządzających” – napisali w liście otwartym.

Zmiany na stanowiskach kierowniczych zbiegają się z coraz większym naciskiem ze strony regulatorów w USA i Unii Europejskiej. Firma jest sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa gromadzonych danych i potencjalnego wpływu na rozwój społeczeństw. Larry Page, niegdyś kojarzony jako twarz Google, w ostatnich miesiącach unikał występów publicznych. Nie zjawiał się także na konferencjach branżowych.

Larry Page i Sergey Brin pozostaną "aktywnie zaangażowani" w życie firmy. Nadal będą pełnić funkcje członków zarządu, nie mają zamiaru pozbywać się także udziałów w technologicznym gigancie.

