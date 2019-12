IKEA w Polsce wprowadza dodatkowy płatny urlop ojcowski. Jakie są zasady?

IKEA w swoim komunikacie powołuje się na badania, które dowodzą, że mężczyźni nadal niezwykle rzadko opiekują się dziećmi. „Badania wskazują, że ciągle to 94 proc. kobiet zostaje z dzieckiem w domu, a tylko 6% mężczyzn decyduje się na taką opiekę. Częstsze wykorzystanie urlopu przez matki i związane z tym absencje to jedna z przyczyn różnic w płacach kobiet i mężczyzn na świecie. W konsekwencji powoduje to mniejsze możliwości rozwoju zawodowego młodych mam lub rezygnację z awansu. Sytuacja ta jest często wyzwaniem dla rodziców i stanowi błędne koło. Istotne jest więc, aby wdrażać inicjatywy, które będą odpowiedzią na ten problem” – wskazuje firma.

IKEA przypomina, że w Polsce pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przeznaczone są dla matki, a ojcowie mają do dyspozycji dwa tygodnie z tytułu urlopu ojcowskiego. „Łącznie rodzice mają do wykorzystania 52 tygodnie na opiekę nad dzieckiem, z czego 20 tygodni to urlop macierzyński, a pozostałe 32 tygodnie to urlop rodzicielski. Ten drugi jest do podziału między rodziców. Jednak zaledwie 6 tygodni urlopu rodzicielskiego jest pełnopłatnych (100 proc.), a pozostałe są płatne tylko w 60 proc.. Dlatego, w przypadku, gdy to ojciec jest głównym żywicielem rodziny lub zarabia więcej, zazwyczaj nie korzysta on z tej możliwości” – tłumaczy IKEA.

Urlop ojcowski – jakie są zasady?

Firma chce zmienić ten stan rzeczy, dlatego też wprowadza dla swoich pracowników nowe rozwiązanie. Od 1 stycznia zatrudnieni w IKEA mężczyźni, którym po tym terminie urodzi się dziecko, otrzymają do dyspozycji dodatkowe cztery tygodnie pełnopłatnego urlopu. Będzie można wykorzystać je od razu w całości, bądź podziale dwa razy po dwa tygodnie. Z urlopu będzie można skorzystać w dowolnym wybranym przez siebie momencie, ale nie później niż do 18 miesiąca po narodzinach dziecka.

