Najmodniejszy kolor na 2020 rok wybrany. To „nieagresywny” 19-4052

Firma Pantone jest znana nie tylko ze swoich osiągnięć w dziedzinie poligrafii, ale także z wprowadzenia międzynarodowego systemu standaryzacji kolorów. Co roku wybiera jeden z kolorów ze swojej palety, który będzie modny przez kolejne 12 miesięcy. Jest to na tyle opiniotwórczy plebiscyt, że przekłada się on na trendy modowe w branży odzieżowej, ale także w wystroju wnętrz. Kolorem 2018 roku była purpura, a w 2019 roku „Pantone 16-1546 Living Coral”. Wybór koloru nawiązującego do koralowców miał głębokie znaczenie. Firma chciała w ten sposób podkreślić destrukcyjny wpływ rozwoju cywilizacyjnego na rafy koralowe.

Kolor roku 2020

Wzbudzający spokój i pewność siebie – m.in. takimi określeniami firma Pantone opisała kolor „19-4052 Classic Blue”. Uzasadniając wybór podano, że to kolor „ponadczasowy, trwały, a jednocześnie elegancki w swojej prostocie”. „Odwołuje się do odczuwanej przez ludzi potrzeby znalezienia pewnego niezawodnego fundamentu, na którym można budować” – czytamy. W dalszej części komunikatu wymieniono kolejne atuty wybranego koloru m.in. to, że pomaga się skoncentrować, nie jest agresywny, a także „wprowadza spokój, oferując schronienie”. Czy faktycznie „Classic Blue” zdominuje branżę modową i wnętrzarską? Czas pokaże.

Czytaj także:

Wykradli tajne projekty Apple. Firma boi się, że uciekną do Chin