Kompostownik na... zwłoki? Ta firma oferuje nietypowy pochówek

W Seattle w 2021 roku ma rozpocząć działalność obiekt stworzony przez firmę o nazwie „Recompose” . Przedsiębiorstwo chce oferować „dekompozycję” bądź – innymi słowy – „naturalną redukcję organiczną” zwłok w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu otoczonym zielenią. Założona przez Katrinę Spade działa od lat, ale dopiero w tym roku zmieniło się środowisko prawne, dzięki czemu „Recompose” może zaoferować swoje usługi. Co stało? Waszyngton jako pierwszy stan w USA przyjął ustawę, która dopuszcza proces podobny do kompostowania, ale dotyczący ludzkich zwłok.

Zielony pochówek

Prawo wejdzie w życie w maju 2020 roku. Od tego momentu możliwe będzie coś, co Spade nazywa „rewolucją w opiece pośmiertnej” . Na czym będzie polegał ten proces? Wszystko opiera się na zasadach tradycyjnego, „zielonego” pochówku, ale korzysta też z nowych technologii. Zwłoki trafiać będą do specjalnych kapsuł, w których w naturalnym środowisku będą się rozkładać w przyspieszonym tempie. „Ciała pokrywane są wiórami drzewnymi i napowietrzane, co zapewnia idealne środowisko dla naturalnie występujących mikroorganizmów i pożytecznych bakterii. (...) W ciągu około 30 dni ciało podlega całkowitej transformacji, tworząc glebę, która następnie może być wykorzystana do wyhodowania nowego życia” – czytamy na stronie internetowej firmy „Recompose” .

Kiedy proces kompostowania się zakończy, rodziny mogą zabrać część podłoża, która powstała przy rozkładzie zwłok ich bliskich i wykorzystać ją np. do uprawy własnych ogrodów. Propagatorzy nietypowej formy pogrzebu podkreślają, że jest on o wiele bardziej przyjazny dla środowiska niż kremacja czy zabalsamowanie zwłok i złożenie ich w ziemi. Poniżej zdjęcia miejsca, w którym zachodził będzie proces kompostowania ciał.