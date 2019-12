Firma „Pudziana” płaciła za niskie podatki? Sportowiec ostro komentuje stawiane zarzuty

Portal Money.pl podaje, że trzy hale przy których stale parkują samochody ciężarowe należące do firmy Pudzianowskiego znajdują się przy ul. Ogrodowej w Białej Rawskiej na terenach, które przeznaczone są na działalność związaną z hodowlą, produkcją rolną, ogrodniczą lub leśną. Portal podaje, źe dotarł do dokumentów, które to potwierdzają. Z kolei pod oficjalnym adresem firmy Team Mariusz Pudzianowski na ul. Mickiewicza 19 w Białej Rawskiej nie ma hal, z których mogłaby korzystać firma transportowa.

„Prowadzenie takiej działalności na gruntach rolniczych może być przestępstwem skarbowym” – przekonuje cytowany przez portal prawnik. Wskazuje, że gmina w ten sposób mogła stracić kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Jego wątpliwości budzi też kwestia odrolnienia działek, do czego mogło nie dojść, a co również kosztuje wiele tysięcy złotych. – „To się nie mieści w głowie” – komentuje prawnik w rozmowie z money.pl.

Z dziennikarskiego śledztwa portalu wynika, że kilka miesięcy temu kontrolę w tej sprawie przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Urzędnicy mieli ustalić, że firma Team, „od dwóch lat nie prowadzi już działalności w zakresie wykonywania zewnętrznych usług transportowych”. WIOŚ przekazał money.pl informacje, które sam otrzymał, że 18 pojazdów, które posiada firma Team ma służyć „do promocji wydarzeń sportowych".

Tymczasem strona internetowa firmy spedycyjnej Pudzianowskiego wciąż oferuje różnego rodzaju usługi transportowe. Dziennikarz portalu money.pl podaje też, że zadzwonił do firmy pytając o organizację transportu z Łodzi do Warszawy. Od pracowniczki dowiedział się, że firma nie przyjmuje pojedynczych zleceń, ale pracuje na pełnych obrotach.

Sprawa firmy Pudzianowskiego ma być znana przez Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej. Wiceburmistrz Zbigniew Szcześniak przekazał, że sprawa jest analizowana, a wyniki analizy zostną przedstawione w połowie grudnia.

Pudzian komentuje zarzuty

Mariusz Pudzianowski opublikował film, w którym częściowo odnosi się do stawianych przez Money.pl zarzutów. Podkreśla, że nie udaje rolnika, bo od kilku lat jest rolnikiem-sadownikiem i rzetelnie płaci wszystkie podatki. Zapewnia też, że budynki na ul. Ogrodowej „są postawione zgodnie z planem zagospodarowania i są zgodnie z tym planem użytkowane”. Nie odniósł się jednak do innych zarzutów stawianych w artykule.

Sportowiec oskarżył także dziennikarza serwisu Money.pl o nierzetelność. „Z pana rzetelny dziennikarz, jak ze mnie baletnica” – mówi na filmie. „Albo lepiej z pana rzetelny dziennikarz jak z koziej dupy trąba!!!” – dodaje w poście opublikowanym na Facebooku.

Czytaj także:

Pudzian krytykowany za jazdę bez pasów. „Nie jechałem” – odpowiada