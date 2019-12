Wyjątkowa zgodność w Sejmie. Przyjęta została ważna ustawa

„Mały ZUS + przyjęty przez Sejm. 433 głosów za, nikt przeciw, nikt się nie wstrzymał. Pierwsza obietnica z 5 na 100 dni rządu spełniona. Liczymy na dobrą współpracę w Senacie” – napisała minister rozwoju na Twitterze.

O przyjęciu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej poinformowała także na Twitterze Kancelaria Senatu.

Mały ZUS



Mikrofirmy będą mogły płacić obniżone i liczone proporcjonalnie od dochodu, nie przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne – taką propozycję zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Aby skorzystać z tzw. Małego ZUS-u Plus w 2020 r., trzeba będzie wykazać przychód za 2019 r. nieprzekraczający 120 tys. zł. To niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do mijającego roku. Dzięki proponowanym rozwiązaniom w pierwszym roku ich obowiązywania w kieszeniach przedsiębiorców zostanie ok. 1,3 mld zł.

Jak czytamy, rozszerzenie Małego ZUS-u pozwoli 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców zaoszczędzić średnio kilkaset złotych miesięcznie. Dla przykładu, przedsiębiorca, którego miesięczny przychód w 2019 r. wynosił średnio 7 tys. zł, a dochód – 3 tys. zł, w 2020 r. zaoszczędzi na ubezpieczeniach społecznych ok. 518 zł w miesiącu.

