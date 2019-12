Promocja Ryanair na nową dekadę. Bilety od 39 złotych

Jeżeli planujecie w styczniu wypad poza Polskę, warto spojrzeć na specjalne oferty linii lotniczych. Promocję lotów na "nową dekadę" wprowadziły irlandzkie budżetowe linie lotnicze Ryanair. Bilety w niższych cenach sprzedawane są na loty w najbliższym miesiącu.

Z lotniska Warszawa-Modlin za 39 złotych można polecieć do Brukseli czy Oslo. Za 56 zł wybierzemy się do Mediolanu, Londynu czy Lwowa. Poniżej stu złotych zapłacimy za lot w jedną stronę do Rzymu (81 zł), Neapolu (81 zł), Paryża (90 zł), czy Aten (99 zł). Z Krakowa polecimy za 39 zł m.in. do Brukseli, Wenecji czy Oslo. Za 56 zł wybierzemy się do Kopenhagi i Pizy, a za 64 - na Bari. Za 82 zł w jedną stronę można polecieć do Ammanu czy Palermo. Poniżej 150 zł zapłacimy za lot na Cypr czy Maltę.

Bilety w promocyjnych cenach można kupić także na loty z Wrocławia, Gdańska, Poznania, Katowic, Lublina, Szczecina, Bydgoszczy, Olsztyna i Rzeszowa.

Czytaj także:

Ryanair ogłosił nowy rozkład lotów z Modlina. Aż 51 połączeń