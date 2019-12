Od stycznia druga tura wprowadzania PPK. Obejmie firmy zatrudniające od 50 pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą kolejną grupę przedsiębiorstw. Od 1 stycznia 2020 roku ruszy druga tura wprowadzania programu. Pierwsza, którą wprowadzono 12 listopada 2019 roku, objęła największe firmy, które zatrudniały od 250 pracowników. Druga dotyczy przedsiębiorstw, w których pracuje od 50 do 250 osób.

Druga tura

Jak wylicza PFR, do tej pory do PPK, dołączyło 39 proc. z uprawnionych 3 mln pracowników. W drugiej turze w program włączonych zostanie około 20 tys. przedsiębiorstw, które łącznie zatrudniają ok. 2 mln osób. Średnie firmy będą musiały przejść podobną do firm z pierwszej tury, dwuetapową procedurę. Do 24 kwietnia 2020 roku, muszą podpisać umowę o zarządzanie środkami z PPK. Do wyboru będzie 20 uprawnionych instytucji finansowych. 11 maja minie termin podpisania umowy o prowadzenie Planów.

Kolejna tura wprowadzania programu przewiduje wdrożenie firm zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Będzie to dużo większa liczba podmiotów. Szacuje się, że jest ich około 58 tys. i zatrudniają one ok. 1,7 mln osób. Umowy o zarządzanie funduszami, będą musiały podpisać do 27 października 2020 r., a prowadzenie rachunków do 10 listopada 2020 roku. Czwarta tura obejmie sektor finansów publicznych. PFR wylicza, że w 83 tys. jednostek zatrudnionych jest blisko 5,7 mln osób. Wdrażanie programu ma ruszyć w 1 stycznia 2021 roku.

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jest on tworzony nie przez samego pracownika, lecz wspólnie – przy jednoczesnym udziale pracodawców oraz państwa.

PPK zostały opracowane po to, aby:

Zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków



Wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy



Pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników



Ustawa o PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Poszerzenie systemu długoterminowego oszczędzania o to nowe rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów, w których funkcjonują podobne programy pracownicze. Podczas prac nad ustawą o PPK wybrano z nich najlepsze praktyki i najefektywniejsze mechanizmy – po czym dostosowano je do polskich realiów. Tak jak w innych krajach rozwiniętych (od Niemiec, przez Wielką Brytanię i kraje skandynawskie, po Stany Zjednoczone, Kanadę i Nową Zelandię), tak i w Polsce ustawowy obowiązek tworzenia systemu PPK dla pracowników będzie spoczywał na pracodawcy – przy wsparciu ze strony państwa.

