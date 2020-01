Karnet na miesiąc za 9,95 zł? Siłownie i kluby fitness kuszą promocjami

Chcąc zadbać o zdrowe ciało i szczupłą, piękną sylwetkę, można skorzystać m.in. z treningu domowego albo siłowni. Dla tych, którzy wybierają tę drugą opcję, przygotowaliśmy zestawienie ofert promocyjnych i najatrakcyjniejszych karnetów warszawskich sieci siłowni i klubów fitness. Gdzie najlepiej kupić karnet? Czy wszędzie trzeba podpisywać umowę? Gdzie zapłacimy „wpisowe” ?

Multi Fitness

Promocjami kusi też Multi Fitness, który ma swoje kluby w dwóch lokalizacjach w Warszawie (na ul. Racławickiej i ul. Pruszkowskiej), zaprasza na zajęcia do siebie bez opłat wpisowych i bez umowy. Oprócz zajęć fitness i siłowni, w klubie można skorzystać również z sauny, zajęć jogi, solarium i masażu. Dla wszystkich, którzy jako postanowienie roczne za cel postanowili zadbać o zgrabna sylwetkę, klub przygotował promocje. Ceny karnetów w Multi Fitness: Karnet OPEN FITNESS + siłownia + sauna (ważny 30 dni) – 150 zł Karnet OPEN FITNESS + joga + sauna (ważny 30 dni) – 180 zł Karnet OPEN FITNESS + siłownia + joga + sauna (ważny 30 dni) – 200 zł Uczniowie i studenci po okazaniu legitymacji otrzymują 10 proc. zniżki.



Energy Fitness

Energy Fitness to polska, rodzinna sieć klubów fitness, która obecnie posiada 19 lokalizacji w pięciu miastach. Mieszkańcy Warszawy mogą poćwiczyć w centrum stolicy, na Białołęce, Tarchominie, Grochowie, Targówku i Woli. W zależności od potrzeb można wybierać wśród bogatej oferty treningów: wzmacniająccyh, wydolnościowych, tanecznych, pilates czy jogi. Członkowie klubu mogą także korzystać z siłowni, sauny czy basenu. Ceny karnetów w Energy Fitness Club: 4 wejścia – 79 zł Karnet Open w promocyjnej cenie 99 zł (normalnie kosztuje 179 zł!) za 28 dni Energy Fitness Białołęka – 99 zł za 28 dni Studenci za 4 tygodnie płacą 77 zł, a seniorzy, którzy z klubów korzystają do godz. 15.00 –65 zł Do wyżej wymienionych kosztów należy doliczyć jednorazową opłatę członkowską i wyrobienie karty członkowskiej w wysokości 50 zł. Opłata ta wynosi 100 zł dla korzystających z Klubu Palace.



Calypso Fitness

Calypso Fitness Club to jedna z największych sieci klubów fitness i siłowni w Polsce, która liczy liczy aktualnie już ponad 48 klubów w 21 miastach. W Warszawie jest ich aż 19, także nie będziemy wymieniać wszystkich lokalizacji. Wszystkie znajdują się w kluczowych punktach miasta, są dobrze skomunikowane i posiadają miejsca parkingowe. Członkowie klubu mogą liczyć na profesjonalną opiekę lekarską, szczegółowa analizę masy ciała i monitoring postępów treningowych oraz abonament medyczny w pakiecie. Calypso Fitness oferuje cztery karnety: FIT COMFORT za 99 zł miesięcznie – UWAGA! W ramach promocji można go testować przez 14 dni za 1 zł Karnet FIT 4-PACK (4 wejścia) za 69 zł miesięcznie FIT PLUS 365 (karnet sportowy z prywatną opieką medyczną) za 135 zł miesięcznie FIT Open za 135 zł miesięcznie



Total Fitness

Na ten rok nowe wyzwania przygotował także Total Fitness, który swoje kluby w Warszawie ma na Woli, w Wilanowie, na Gocławiu, Ochocie, Ursynowie, Białołęce, Bemowie, Grochowie i Pruszkowie, ale też w Gdańsku i w Radomiu. Siłownia zachęca do treningów u siebie promocją 0 zł. W jej ramach dostajemy zaproszenie na bezpłatne spotkanie z trenerem personalnym lub dowolne zajęcia fitness. Total fitness oferuje dwa karnety: SMART bez limitów – w zależności od lokalizacji już od 89 zł miesięcznie FLEX zero zobowiązań – 159 zł miesięcznie Do dyspozycji są strefy ćwiczeń, klimatyzowane sale do zajęć grupowych, rozbudowane strefy wolnych ciężarów, bary z suplementami, solaria, sauny oraz osobne strefy stretchingu i cardio.



McFIT

Ta marka w Warszawie posiada kilka lokalizacji (Śródmieście, Praga Południe, Ochota i Mokotów), ale ma też kluby w innych miastach Polski oraz w Niemczech, Hiszpanii, Austrii i Włoszech. Standardowy karnet kosztuje 69 zł. Ale w ramach promocji noworocznej miesięczne opłaty abonamentowe za świadczone usługi od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 roku włącznie wynoszą 39 zł. Do tego trzeba dodać jednorazową opłatę aktywacyjną w wysokości 90 zł. Umowa na warunkach promocji może zostać zawarta w okresie do 31 stycznia 2020 roku. Minimalny okres wypowiedzenia umowy to 13 miesięcy. Formalności można załatwić online. Zagwarantowana duża różnorodność treningowa. Można też skorzystać z bezpłatnego treningu próbnego.



CityFit

Taką „promkę, że petarda” przygotowała sieć klubów fitness CityFit, licząca w tej chwili 23 kluby w całej Polsce. W Warszawie kluby zlokalizowane są m.in. w centrum, na Woli, Pradze, Targówku czy Sadybie. Członkowie mogą w nich korzystać ze sprzętu klasy premium, zajęć grupowych w cenie karnetu czy bezpłatnej wody filtrowanej. CityFit jest otwarty 24h/7 dni w tygodniu przez cały rok! Cena standardowego karnetu w CityFit wynosi 89,95 zł miesięcznie. W ramach promocji noworocznej za pierwszy miesiąc zapłacimy tylko 9,95 zł. Opłata wpisowa to 49,95 zł.