Pilot ujawnił, że jest nosicielem wirusa HIV. Chce walczyć ze stygmatyzacją

31-letni James Bushe swoją walkę o zostanie pilotem relacjonował w mediach społecznościowych anonimowo. Nie mógł wejść do zawodu jak inni kandydaci, ponieważ nie mógł przejść testów medycznych i uzyskać stosownych zaświadczeń. W końcu jednak udało mu się przekonać brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA) doi zmiany przepisów i dopuszczenie go do pracy. Wtedy też zdecydował się na ujawnienie swojej tożsamości.

Bushe latał obok pilota instruktora Loganair już od listopada, jednak dopiero teraz mógł ukończyć swój kurs, by regularnie siadać za sterami Embraera 145, należącego do Regional Jets. Fakt ten uczynił go pierwszym nowym pilotem w Europie, żyjącym z wirusem HIV. – Ktoś, kto obecnie poddany jest leczeniu i żyje z HIV, jest niewykrywalny. Nie może przekazywać wirusa innym i nie stanowi żadnego ryzyka dla siebie czy otoczenia – przekonywał w rozmowie z BBC.

Powodem, dla którego CAA nie godziło się na dopuszczanie pilotów z HIV, były badania z początków lat 90-tych. Uważano, że istnieje ryzyko, iż osoba posiadająca tego wirusa mogłaby stać się bezwładna podczas lotu, podobnie jak w przypadku innych przypadłości, np. cukrzycy. Od tamtego czasu jednak wprowadzono nowe leki, które eliminowały problem. CAA zmieniło w końcu swoje zasady, dopuszczając wyniki badań osób z wirusem HIV z warunkiem, że mogą oni latać jedynie razem z innymi pilotami. Urzędnicy podkreślali, że to najdalej posunięte ustępstwo, przynajmniej do momentu, w którym swoich przepisów nie zaktualizuje Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation Safety Agency).

– To było marzenie mojego życia i słuchanie, że nigdy się nie ziści, było porażające – opowiadał Bushe. Pilotem chciał zostać, odkąd miał 15 lat. – Przyjemność latania, kiedy pierwszy raz wystartowałem, by trenować, jest dziś nawet większa. Szczególnie w świetle tego zwycięstwa – mówił. Decyzję o „ujawnieniu się” ocenia jednak jako „trudną”. Jego inspiracją był były gracz rugby Gareth Thomas, który do posiadania wirusa HIV przyznał się latem ubiegłego roku.

– Robię to dziś, ponieważ chcę zmierzyć się ze stygmatyzacją – tłumaczy Bushe. – Nie chodzi tylko o mnie, ale o każdego, kto ma HIV i chce zostać pilotem. Chcę pokazać, że może to zrobić – dodawał. – Moim przesłaniem do każdej osoby żyjącej z HIV jest to, że może zmierzyć się z dyskryminacją i może wygrać – podkreślał. – HIV nie może być przeszkodą – stwierdzał.

