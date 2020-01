Cios w mafię lekową. CBA zatrzymało szefa białostockiej grupy

Prokuratura poinformowała, że podejrzany został zatrzymany w środę 15 stycznia. Jak podaje TVP Info, funkcjonariusze CBA ujęli mężczyznę w Warszawie. Podejrzany to obcokrajowiec z podwójnym brytyjsko-izraelskim obywatelstwem. Z ustaleń śledczych wynika, że „zatrzymany w latach 2015-2018 kierował zorganizowaną grupą przestępczą, w ramach której zbywał leki z aptek ogólnodostępnych do hurtowni farmaceutycznych, pod pozorem ich sprzedaży do Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej” . Sprzedaż leków odbywała się z naruszeniem zakazu odwróconego łańcucha dystrybucji leków, wynikającego z art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne. Zatrzymany jest prezesem zarządu przedsiębiorstwa prowadzącego hurtownię farmaceutyczną.

Leki zagrożone brakiem dostępności

W toku postępowania prokurator ustalił, że wśród leków sprzedanych do hurtowni farmaceutycznych, kierowanych przez zatrzymanego, były leki, które znajdowały się na wykazie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Część z tych medykamentów wywożona była za granicę.

Zarzuty usłyszało 17 osób

Czynności przeprowadzone 15 stycznia są kontynuacją śledztwa, w którym zarzuty przedstawiono dotychczas łącznie 17 osobom. Są wśród nich właściciele przedsiębiorstw prowadzących apteki ogólnodostępne z terenu całego kraju w tym m.in. Łodzi Pabianicach, Sochaczewie, Sieradzu, Krakowie.

