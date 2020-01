Co dalej z Sussex Royal? Porozumienie z królową może pokrzyżować plany Harry'emu i Meghan

Jednym z głównych punktów porozumienia między Harrym i Meghan a członkami rodziny królewskiej, jest decyzja o rezygnacji przez parę z tytułów królewskich. Przypomnijmy, że w dniu ślubu Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Z najnowszych doniesień wynika, że od wiosny 2020 roku para nie będzie się już nimi posługiwać. „Sussexowie nie będą używać królewskich tytułów, ponieważ nie są już aktywnymi członkami rodziny królewskiej” – czytamy w dokumencie z 18 stycznia. W oświadczeniu podkreślono, że „z błogosławieństwem królowej” Sussexowie będą dalej prowadzić prywatne stowarzyszenia i patronaty.

Harry i Meghan tracą tytuły, chcą oddać pieniądze. Ujawniono szczegóły porozumienia z królową

Co z Sussex Royal?

„The Telegraph” zastanawia się, co to oznacza dla przyszłości marki Sussex Royal, skoro para traci tytuły Sussexów. Harry i Meghan pół roku temu złożyli wniosek w urzędzie patentowym i zastrzegli ją jako znak towarowy na szereg dóbr. Czy jednak w świetle rezygnacji z tytułów, będę mogli posługiwać się w celach komercyjnych brandem, który sugeruje ich przynależność do rodziny królewskiej? Tego oficjalny komunikat ws. porozumienia nie precyzuje. Jak będzie, zapewne przekonamy się wkrótce.

Sussex Royal – główne aspekty działalności

Działania społeczne

Ostatnim z tematów, który został zgłoszony przy rejestracji znaków towarowych, jest opieka społeczna. Wśród listy zadań podano m.in. organizowanie grup wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi czy uzależnieniami i wspieranie potrzebujących.



Pozyskiwanie funduszy na działalność charytatywną

Fundacja przy firmie zajmie się również zbieraniem funduszy na cele charytatywne. Para książęca będzie zbierała środki na działania społeczne, edukację, czy stypendia dla zdolnej młodzieży.



Edukacja

Firma będzie również działać na polu edukacyjnym. Na liście przedsięwzięć widnieją takie akcje jak organizacja warsztatów, zajęć edukacyjnych i sportowych, szkolenia ze zdrowego odżywiania, wystawy, wykłady i wiele innych.



Druk książek, broszur i ulotek

Drukowanie książek, materiałów edukacyjnych, broszur, ulotek, gazet, pamiętników, pocztówek, fotografii i prac artystycznych. We wniosku patentowym zawarto także ochronę znaków towarowych na długopisach czy ołówkach.



Fundacja

Fundacja, która powstanie przy Sussex Royal, ma się zajmować m.in. zbiórkami pieniędzy, promowaniem pozytywnych postaw społecznych, czy przeprowadzaniem zbiórek charytatywnych dla innych fundacji.



Odzież i biżuteria

Produkcja ubrań, czyli prawdopodobnie, główne źródło przychodów firmy. Para książęca będzie dostarczać na rynek m.in. koszulki, koszule, czapki, spodnie, buty, swetry, piżamy i bandany z logotypem swojej firmy. W planach są także ozdoby i biżuteria.