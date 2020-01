Pierwsza taka decyzja. British Airways zawieszają loty do Chin

„Przepraszamy klientów za niedogodność, ale bezpieczeństwo naszych pasażerów i załogi zawsze stawiamy na pierwszym miejscu” – czytamy w komunikacie opublikowanym w środę 29 stycznia. Linie lotnicze British Airways obsługują codzienne połączenia do Szanghaju i Pekinu z lotniska Londyn Heathrow. Zawieszenie lotów wchodzi w życie natychmiast po ogłoszeniu decyzji.

Telewizja BBC podkreśla, że już wcześniej Foreign Office apelowało do Brytyjczyków, by powstrzymać się od podróżowania w dotknięte epidemią regiony. Tamtejszy odpowiednik naszego MSZ równocześnie pracuje nad ściągnięciem do kraju obywateli Wielkiej Brytanii. W mieście Wuhan i prowincji Hubei, gdzie odnotowano najwięcej zachorowań, przebywa około 300 Brytyjczyków.

Koronawirus z Wuhan

Według najnowszych danych przekazanych przez Chińską Narodową Komisję Zdrowia w środę 29 stycznia, na koronawirus z Wuhan zmarły już co najmniej 132 osoby w Chinach, a około 6 tys. zostało zarażonych. Choroba rozprzestrzeniła się do kilkunastu innych krajów. Poza Chinami zanotowano około 50 przypadków zachorowania, m.in. w Korei Południowej, Tajlandii, Nepalu, Wietnami, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Stanach Zjednoczonych, Francji i Australii.

Najnowsze informacje na temat koronawirusa 2019-nCoV znaleźć można w specjalnym raporcie Wprost.pl.

