Chory na koronawirus jechał Uberem. 240 pasażerów zagrożonych zarażeniem

Jak donosi BBC, 20 stycznia z Los Angeles do miasta Meksyk przyleciał pochodzący z Chin turysta. Mężczyzna podróżował po stolicy, odwiedzając kilka atrakcji turystycznych. Następnego dnia wieczorem źle się poczuł, więc 22 stycznia zamówił Ubera i pojechał na lotnisko. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych poszedł do lekarza, a przeprowadzone badania wykazały obecność koronawirusa.

Lista zagrożonych

Okazało się, ze podczas pobytu w Meksyku, turysta odbył dwa kursy Uberem, podróżując z różnymi kierowcami. Tym samym firma zdecydowała o zawieszeniu kont wspomnianych kierowców, jak i 240 pasażerów, którzy w ostatnim czasie korzystali z ich usług. Osoby te nie mogą wykonywać kursów oraz korzystać z usług przewoźnika przez najbliższe 14 dni. W tym czasie mają kontaktować się z nimi pracownicy Ministerstwa Zdrowia, by na bieżąco monitorować ich stan.

Służby pojawiły się także w hotelu Mexico City Reforma, w którym przebywał zarażony turysta by sprawdzić, czy członkowie personelu nie zarazili się koronawirusem. Zarówno u kierowców, jak i pasażerów Ubera oraz pracowników hotelu, nie wykryto jeszcze niepokojących objawów. BBC przypomina, że jak do tej pory na terenie Meksyku nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania na koronawirusa.

Bilans ofiar

Według najnowszego bilansu ofiar, dotychczas z powodu koronawirusa zmarło 427 osób, a zainfekowanych jest ponad 20 tys. Amerykańska telewizja CNN podkreśla, że najnowsze dane oznaczają, że bilans ofiar koronawirusa jest wyższy niż epidemii SARS. Choroba, która szalała w Chinach w 2003 roku, pochłonęła w tym kraju życie 349 osób, 5 327 osób zostało zarażonych.

Koronawirus rozprzestrzenia się też w innych krajach. Dotychczas zanotowano ponad 175 potwierdzonych przypadków zachorowań w ponad 20 krajach i terytoriach zależnych. Są to m.in. Australia, Kambodża, Kanada, Indie, Japonia, Malezja, Nepal, Filipiny, Rosja, Singapur, Korea Południowa, Sri Lanka, Tajwan, Tajlandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone i Wietnam. W Europie zdiagnozowano koronawirus u chorych w Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Czytaj także:

Wyrzucili szczenięta, bo obawiali się zakażenia koronawirusem. Do sieci trafiło nagranie