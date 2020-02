Poczta Polska zawiesza przyjmowanie przesyłek do Chin

„Informujemy, iż w związku z zawieszeniem operacji lotniczych przez linie lotnicze do Chin oraz brakiem innych możliwości transportowych do tego kraju, Poczta Polska wprowadza od dzisiaj zawieszenie do odwołania przyjmowania przesyłek pocztowych przeznaczonych do tego kraju” - czytamy w komunikacie, który pojawił się 4 lutego na stronie internetowej Poczty Polskiej. Przesyłki, które zostały już wysłane do Chin, mogą zostać doręczone później.

Jednocześnie Poczta Polska przypomina, że według komunikatu Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 31 stycznia 2020 r. nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

We wtorek Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały, że nie będą latały na Międzynarodowe Lotnisko Pekin (PEK) i Pekin-Daxing (PKX) przynajmniej do 29 lutego. „Bezpieczeństwo pasażerów oraz członków załóg Polskich Linii Lotniczych LOT jest naszym najwyższym priorytetem. W związku z komunikatami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o rozprzestrzenianiu się koronawirusa 2019-nCoV, zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia wszystkich rejsów wykonywanych pomiędzy Warszawą i Pekinem do 29 lutego br”. – czytamy w komunikacie PLL LOT.