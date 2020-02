Warszawska uchwała krajobrazowa narusza zasady konkurencji? UOKiK to sprawdzi

Uchwała krajobrazowa Rady Miasta st. Warszawy została przyjęta 16 stycznia br. i ma wejść w życie na początku maja. Jej zapisy regulują kwestie stawiania nośników reklamowych na terenie stolicy. Jedną z nielicznych dozwolonych form reklamy będą nośniki na przystankach komunikacji miejskiej, kontrolowane obecnie przez firmę AMS SA. To z kolei może skutkować wzmocnieniem pozycji konkurencyjnej, prowadzącym do powstania monopolu. I to waśnie sprawdzi UOKiK, którego prezes Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające.

– Nie kwestionujemy konieczności uporządkowania przestrzeni miejskiej w Warszawie, podobnie jak ma to miejsce w innych miastach w Polsce i na świecie. Jednak uchwała krajobrazowa może wzmocnić pozycję jednej firmy kosztem eliminacji z rynku innych przedsiębiorców, a tym samym prowadzić do ograniczenia dostępu do rynku reklamy zewnętrznej. Wynikiem tego może być wzrost stawek za wynajem powierzchni reklamowej. Realizując obowiązki ustawowe i stojąc na straży ochrony konkurencji, podjąłem niezwłocznie decyzję o wszczęciu w tej sprawie postępowania wyjaśniającego. Zweryfikujemy, czy przyjęcie przepisów krajobrazowych narusza zapisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – zapowiada prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Walka z reklamozą

Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwała krajobrazowa), miała usunąć z miasta szpecjące szyldy reklamowe i zapobiegać zamykaniu się przestrzeni miejskiej. Obiecywał to w kampanii Rafał Trzaskowski, dlatego jej przyjęcie ogłoszono jako sukces w walce z "reklamozą", "baneroza" i brzydotą. Nie wiadomo jednak czy to się uda, o czym świadczą przykłady z innych miast. Od połowy 2018 roku trwa bowiem sądowy spór między władzami Gdańska a wojewodą pomorskim. Z kolei w 2016 roku swoją uchwałę krajobrazową przyjęli radni w Opolu. Nowe przepisy zaskarżyła firma Cityboard Media i już po niecałym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uzna je za nieważne. Miasto odwołało się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyroku nie ma do tej pory, bo WSA zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego. Ten ma zdecydować czy uchwała jest zgodna z konstytucją. Jeśli uzna, że przepisy, na bazie których samorządy przyjmują swoje uchwały krajobrazowe, są sprzeczne z konstytucją, stracą one moc prawną.

