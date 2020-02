Bezrobocie wzrosło. Jest wyższe niż przewidywano

„Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu stycznia tego roku 5,5 proc. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku to wzrost o 0,3 punktu procentowego, ale kiedy już porównamy dane rok do roku to okazuje się, że w minionym miesiącu stopa bezrobocia była o 0,6 punktu procentowego niższa niż przed rokiem. Począwszy od 1991 roku nigdy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w styczniu nie był tak niski” – czytamy w komunikacie.

Pod koniec stycznia tego roku liczba osób bezrobotnych wyniosła 922,4 tys. osób. Styczeń 2020 roku był pierwszym od 30 lat, w którym liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona, podano także.

Najlepszy styczeń od 30 lat

„Na przestrzeni 30 lat styczeń 2020 roku był pierwszym, w którym liczba bezrobotnych spadła poniżej miliona osób. Można zatem powiedzieć, że jest to najlepszy początek roku na rynku pracy od lat” – skomentowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.

Według danych ministerstwa, liczba osób bezrobotnych w porównaniu do końca grudnia 2019 roku wzrosła o 56 tys. osób, czyli o 6,5 proc.

„W ocenie resortu, wzrost bezrobocia w miesiącach zimowych wynika m.in. z zakończenia prac sezonowych w rolnictwie, budownictwie, turystyce, a także z powodu rejestracji w urzędach pracy osób, którym zakończyły się umowy na czas określony” – czytamy dalej.

Ministerstwo podało, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2020 roku (wg wstępnych danych) wyniosła 119,1 tys. i w porównaniu do grudnia 2019 roku wzrosła o 40,7 tys.

Według projektu budżetu na 2020 r., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2019 r. miała wynieść 5,5 proc., a na koniec 2020 r. - 5,1 wobec 5,8 proc. z końca 2018 r.

