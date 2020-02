Orlen i PZU powołały wspólną agencję mediową

Sigma BIS zrealizowała już duże zlecenie dla Narodowego Banku Polskiego oraz jest w trakcie przygotowywania kolejnych projektów dla innych partnerów, poinformowano.

Zwiększenie efektywności wydatków reklamowych

Własna agencja mediowa umożliwi Grupie Orlen i Grupie PZU zwiększenie efektywności wydatków reklamowych i skuteczną komunikację. Do zadań agencji należą m.in. planowanie strategii mediowych, zakup czasu i przestrzeni reklamowej w Polsce i za granicą oraz analiza skuteczności działań promocyjnych, podkreślono.

„Nasza globalna działalność i obecność w ponad 100 krajach na całym świecie determinuje podejście do działań komunikacyjnych. Musimy skutecznie budować przekaz i spójnie pozycjonować naszą markę na wszystkich rynkach, dlatego zdecydowaliśmy o przesunięciu budżetów komunikacyjnych i marketingowych do własnego podmiotu. Wpisujemy się w ten sposób w globalny trend budowania kompetencji marketingowych wewnątrz firmy, zwiększając tym samym efektywność wydatków i generując konkretne oszczędności” – powiedział członek zarządu PKN Orlen ds. komunikacji i marketingu Adam Burak, który współtworzył strukturę i strategię agencji mediowej w koncernie, cytowany w komunikacie.

Sigmą BIS kierują menadżerowie z wieloletnim doświadczeniem mediowym, reklamowym, marketingowym i zarządczym. Artur Muszkiet jest odpowiedzialny za obszar digital, technologię i content marketing, a Tomasz Jakubiak za badania rynkowe. Anna Milewska jest ekspertem w zakresie planowania i zakupu mediów, a także strategii, negocjacji i zarządzania, zapewniono.

„Zwiększenie efektywności inwestycji w obszarze komunikacji i marketingu, będzie miało bezpośrednie przełożenie na realizację celów biznesowych naszych akcjonariuszy. Środki, które dotąd zasilały budżety domów mediowych, teraz pozostaną w Grupie Orlen i PZU. Osiągnęliśmy już pełną zdolność operacyjną. Działamy na zasadach komercyjnych, co oznacza, że jesteśmy otwarci na współpracę także z firmami z rynku. Z powodzeniem udało nam się już zrealizować pierwszy projekt dla NBP - kampanię informacyjno-edukacyjną 'Historie polskiego złota'” – dodała dyrektor nadzorująca Sigmy BIS Anna Milewska.

PKN Orlen przekonuje, że posiadanie własnej agencji mediowej wpisuje się w światowe trendy. Z szacunków ANA (Association of National Advertisers) wynika, że obecnie 78 procc. marek tworzy własne wewnętrzne struktury do obsługi mediowej, podczas gdy jeszcze w 2013 r. odsetek ten wynosił 58 proc.

Według szacunków Starcom w 2018 r. polski rynek reklamy wart był 9,5 mld zł, co oznaczało wzrost o 7,8 proc. rok do roku. To bardzo duży wzrost biorąc pod uwagę, że dynamika wydatków pomiędzy 2016 a 2017 r. zwiększyła się o niecałe 3 proc.

