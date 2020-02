Szwajcarska biżuteria „ubierze” dziewczynę Bonda w „No time to die”

Wiosną do kin trafi 25. film o przygodach słynnego agenta Jamesa Bonda – „No time to die” z Danielem Craigiem w roli głównej. Tradycyjnie już możemy spodziewać się szybkiej akcji i pięknych kobiet. Tym razem w roli dziewczyny bonda zadebiutuje kubańsko-hiszpańska aktorka Ana de Armas, która wcieli się w Palomę. Jej urodę podkreślać będzie luksusowa biżuteria szwajcarskiego jubilera Chopard, który właśnie pochwalił się tym partnerstwem. Klejnoty, które założy na siebie aktorka, pochodzić będą z kolekcji Green Carpet i będą to: diamentowa bransoleta, naszyjnik i kolczyki.

Premiera „No time to die” planowana jest na 2 kwietnia w Londynie i 10 kwietnia w Stanach Zjednoczonych. Na obu tych wydarzeniach Ana de Armas wystąpi we wspomnianej biżuterii. Dołączy do niej Léa Seydoux, która – oprócz tego, że ponownie wciela się w rolę Madeleine Swann – jest także ambasadorką marki Chopard.

Czytaj także:

Billie Eilish nagrała utwór do nowego filmu o Bondzie. „To szaleństwo”