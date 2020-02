Polak nagrodzony prestiżową francuską nagrodą dla przedsiębiorców - Grand Prix de l`Economie

Z usług jego firmy korzystają m.in. Bank Société Générale, Europejska Agencja Kosmiczna i polskie Booksy.pl. Zatrudnia 2200 osób na całym świecie, zarządza 30 centrami danych (jedno pod Warszawą), działa w 18 krajach, na czterech kontynentach, hostuje 3,8 mln stron internetowych i jako jedyna z Europy zaliczana jest do Top 10 przedsiębiorstw chmurowych na świecie. Grupę OVHcloud, bo o niej mowa, największego europejskiego dostawcę rozwiązań chmurowych, stworzył od zera Polak Octave Klaba (d. Oktawiana Klaba). Jego osiągnięcia w dziedzinie biznesu, działania na rzecz współpracy europejskich firm technologicznych i promowanie idei suwerenności europejskich danych, docenił właśnie prestiżowy dziennik ekonomiczny Les Echos, wydawany w Paryżu od 1928 roku.

Garażowa firma

Octave Klaba, rocznik 1975, urodzi się w Nowej Rudzie. Z kraju wyjechał jako nastolatek w 1990 roku, nie mówiąc ani słowa po francusku. We Francji skończył wyższe studia inżynierskie w ICAM w Lille, a następnie w garażu swoich rodziców stworzył firmę OVH (akronim od On Vous Héberge, fr. Oferujemy Ci Hosting). Na rozkręcenie firmy Octave pożyczył od rodziny 25 tys. franków (około 3,8 tys. euro). Dwa lata później miał już swoje pierwsze centrum danych na terenie Francji, a w 2004 roku był gotowy na zagraniczną ekspansję. Pierwszy oddział powstał w Polsce, we Wrocławiu. A dekadę później, we wrześniu 2015 r. Octave Klaba otworzył centra danych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Azji.

– To w Polsce zdobyłem umiejętności i spryt, jak zrobić coś z niczego. Mam to we krwi. Dzięki tym cechom powstało OVH – mówi Octave Klaba.

Wśród tegorocznych laureatów nagrodą Grand Prix de l'Economie znaleźli się także Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego oraz założyciele startupa Black Market.