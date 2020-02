Firma Rihanny stosowała nieetyczne praktyki? Sprawa trafiła do sądu

Firma należąca do Rihanny miała naciągać klientów na zapisywanie się do płatnej usługi subskrypcyjnej, twierdzi organizacja Truth In Advertising (Prawda w Reklamie). Sprawa została zgłoszona Federalnej Komisji Handlu i lokalnemu sądowi w kalifornijskim hrabstwie Santa Cruz. Organizacja twierdzi, że firma TechStyle Fashion Group, która zajmuje się sprzedażą bielizny Savage x Fenty, złamała zapisy ustawy Restore Online Shoppers' Confidence Act i szereg innych praw poprzez mylący system promocji i ustalania cen produktów.

Niechciana subskrypcja

Sprawa wyszła na jaw, gdy klienci zaczęli zgłaszać się do organizacji ze skargami na niechcianą usługę subskrypcyjną. Okazało się, że firma TechStyle Fashion Group po tym, jak klienci dokonywali zakupu, bez ich zgody zapisywała ich do programu subskrypcyjnego, który kosztował 49.95 dolarów miesięcznie.

Firma oferowała zestawy bielizny za jedyne 25 dolarów, nie dodawała jednak, że wraz z zamówieniem kompletu, do wirtualnego koszyka trafiało członkostwo w programie subskrypcyjnym. Jeśli już klienci zauważyli niechciany przedmiot w koszyku, obok pozycji "członkostwo" nie widniała żadna cena.

Osoby, które zakupiły członkostwo w klubie, po kilku tygodniach otrzymywały rabaty na bieliznę w sklepie wraz z rachunkiem na 49.95 dolarów.

„Oskarżenia są fałszywe i wynikają z niezrozumienia naszego modelu biznesowego” – odpowiedziała CNN Emma Tully, rzecznik prasowa firmy.

