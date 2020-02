Budowa fabryki Tesli w Niemczech zablokowana. Sąd rozpatrzy protesty ekologów

Sąd Apelacyjny w Berlinie wydał nakaz wstrzymania budowy pierwszej europejskiej fabryki Tesli w Grünheide pod Brandenburgią, po tym jak uchylił niekorzystne dla ekologów z organizacji Gruene Liga Brandenburgia orzeczenie sądu niższej instancji. Grupa ta stara się uniemożliwić amerykańskiemu producentowi elektrycznych aut usuwanie otaczającego fabrykę lasu. Teraz sąd będzie potrzebował kilku dni na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Ekoprotesty po pierwszym zachwycie

Gdy w Niemczech minął pierwszy entuzjazm na wieść o europejskich planach inwestycyjnych amerykańskiego producenta elektryków, do głosu zaczęły dochodzić obawy ekologów. Nieruchomość w pobliżu Grünheide w dzielnicy Oder-Spree była już wprawdzie przeznaczona pod podobną inwestycję - budowę fabryki BMW - od tego czasu minęło jednak prawie 20 lat. W tym czasie rośliny i zwierzęta swobodnie rozprzestrzeniły się w środowisku, dlatego ekolodzy wezwali do ponownej i dokładnej oceny sytuacji. Aby sprostać ich oczekiwaniom Tesla zamierzała przenieść kilka gniazd leśnych mrówek i zawiesić około 400 budek lęgowych. Musi też przenieść i zabezpieczyć ochronnymi ogrodzeniami przeróżne gady. Wynika to z listy wymogów środowiskowych, którą amerykański producent elektryków opublikował kilka dni temu. Tesla chce również zrekompensować wycinkę drzew na terenie planowanego zakładu nowymi nasadzeniami w innym miejscu. To nie wszystko. Rosnące w okolicy drzewa zostały przeszukane pod kątem obecności zahibernowanych w nich nietoperzy. Póki co znaleziono je na dwóch drzewach, które nie będą ruszane. Dalsze plany firmy to wyłapanie wiosną jaszczurek i przeniesienie ich na inne miejsce.

Sądowy nakaz wstrzymania budowy zagraża ambitnym planom Tesli, czyli uruchomieniu fabryki pod Berlinem w połowie 2021 r. Jeśli przeszkody biurokratyczne zostaną usunięte, fabryka może wypuścić nawet 500 tys. aut rocznie, zatrudnić 12 tys. osób i stanowić poważną konkurencję dla koncernów motoryzacyjnych Volkswagena, Daimler i BMW.

