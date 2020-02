265 mln dolarów kary dla BASF i Bayera za zniszczone przez ich herbicydy uprawy brzoskwiń

Bayer i BASF mają zapłacić 265 mln dolarów rolnikowi z USA za to, że ich środki chwastobójcze dostały się z sąsiednich pól do sadów brzoskwiniowych i doprowadził do ich obumarcia.

Amerykański sąd federalny przyznał 265 milionów dolarów Billowi Baderowi, farmerowi z Missouri, za zniszczone przez herbicydy brzoskwiniowe sady o powierzchni ponad 400 ha. Sam rolnik oszacował swoje straty na 21 milionów dolarów. Zapłacić mają niemieckie koncerny BASF i Bayer, producenci herbicydów, które miały dostać się z wiatrem na plantację brzoskwiń z sąsiednich pól. Tym razem nie chodzi jednak o kontrowersyjny RoundUp, ale o bardzo popularnym w Stanach środek chwastobójczy dikamba, znany z łatwości w rozprzestrzeniania się i z zabijania mniej odpornych roślin na sąsiednich polach. Czytaj także:

Przełomowy wyrok. Monsanto ma zapłacić 289 mln dolarów choremu na raka Co ważne, sprawa ta otwiera furtkę kolejnym 140 tego typu sprawom w USA, gdzie rolnicy domagają się odszkodowań za zniszczone przez herbicydy uprawy. I dodatkowy cios dla firmy Bayer, która w 2018 roku kupiła za 63 mld USD amerykańskiego giganta GMO i nasion, Monsanto, właściciela Roundup i dicamby. BASF bierze również udział w sprawie, ponieważ także sprzedaje dikambę. Rzecznik Bayera już zapowiedział, że odwoła się do wyższej instancji. Czytaj także:

