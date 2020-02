Wytypowano najbardziej przyszłościowe zawody. Jest parę niespodzianek

Gdy myślimy o zawodach, na które będzie coraz większe zapotrzebowanie, na myśl zazwyczaj przychodzą te związane z nowymi technologiami i służbą zdrowia. W końcu skoro tacy giganci jak Amazon i SpaceX cały czas rozwijają projekty bazujące na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, naturalne wydaje się, że to właśnie takie firmy potrzebują zdolnych pracowników. Tymczasem jest zawód, którego rosnące zapotrzebowanie może być sporym zaskoczeniem. To statystyk.

Z danych amerykańskiego Bureau of Labor Statistics (Biura Statystyki Pracy) wynika, że to w tym zawodzie należy się spodziewać 30-procentowego wzrostu popytu. Co więcej, statystycy już teraz zarabiają rocznie średnio ok. 88 tys. dolarów, w porównaniu do średniej pensji w USA na poziomie 49 tys. dolarów rocznie. Statystycy, z których wielu pracuje w rządzie federalnym i dla firm badawczych, analizują dane matematyczne i wykorzystują metody arytmetyczne do rozwiązywania szerokiego spektrum problemów. Dlatego muszą mieć wykształcenie wyższe.

Oto 10 profesji, które analitycy Bureau of Labor Statistics uznali za najlepiej rokujące pod kątem przewidywanego wzrostu zatrudnienia w perspektywie 2016-2026:

