Netflix testuje w Polsce dwie nowe opcje abonamentowe. Tylko 24 zł miesięcznie

Do tej pory najtańszym "planem" korzystania z Netfliksa w naszym kraju był ten za 34 złote na miesiąc. Platforma rozpoczęła jednak testy, które mogą to zmienić. Nowe opcje będą nazywać się Mobile oraz Mobile+ i – jak sama nazwa wskazuje – ograniczą się do urządzeń mobilnych.

Pilotażowy program testów ma sprawdzić zainteresowanie polskich klientów tańszymi opcjami abonamentowymi Netfliksa. W wersji Mobile za 24 złote miesięcznie będziemy mogli oglądać wszystkie materiały platformy na jednym, wybranym przez nas smartfonie lub tablecie. Filmy i seriale dostępne będą w jakości SD, co przyjęło się na przykład w Indiach. Tam również zaczęło się od testów. W droższej opcji Mobile+ produkcje Netfliksa można oglądać już na dwóch urządzeniach (byle nie były to telewizory) i w jakości Full HD. W grę wchodzą więc w tym wypadku także komputery. Taka możliwość kosztuje 34 złote miesięcznie. Czy przedstawione wyżej tryby wejdą na stałe do oferty Netfliksa w naszym kraju? O tym zadecyduje ich powodzenie w testach, oceniane przede wszystkim zainteresowaniem ze strony klientów. Co dokładnie ma to oznaczać, firma jednak nie doprecyzowała. Czytaj także:

