Zarobił 4 mln złotych na samodzielnie wydanej książce. Michał Szafrański apeluje do innych self-publisherów

Michał Szafrański to znany bloger zajmujący się finansami osobistymi i autor książek, w tym „Finansowego ninja”, którą wydał w modelu self-publishingu. Oznacza to, że sam zorganizował zarówno redakcję, jak i korektę książki, sam znalazł grafika, który przygotował ją do druku i sam wybrał drukarnię, która książkę wydrukowała. Sam tez zajął się jej dystrybucją, głównie za pośrednictwem swojego bloga „Jak oszczędzać pieniądze”, którego prowadzi od 2013 roku. Szafrański zasłynął też z tego, że od początku „raportował” czytelnikom przychody ze swojej działalności. Dzięki temu na przykład wiemy, że od połowy 2016 roku do końca 2019 sprzedał prawie 90 tys. egzemplarzy „Finansowego ninja”, zarabiając na czysto 3,9 mln zł. Jego zdaniem, aby zyskać tyle we współpracy z tradycyjnym wydawnictwem, musiałby sprzedać aż milion egzemplarzy.

Transparentny bloger

Szafrański od początku zdradzał kulisy wszystkich swoich działań i decyzji związanych z działalnością gospodarczą, dzięki czemu stał się inspiracją i prawdziwym „case study” dla wielu blogerów i self-publisherów. Wielu z tych ostatnich regularnie wysyła mu swoje książki, np. w grudniu dotarła do niego książka kucharska… wydana na Ukrainie, autorstwa Victorii Popin. W dołączonym obszernym liście mąż autorki dziękował Szafrańskiemu za case study #FinNinja i przedstawiał sposób wydania ich książki na Ukrainie – znacznie odbiegający od tego modelu, który on sam zrealizował w Polsce.

– To wtedy uświadomiłem sobie, że kolektywnie mamy dużo większy bagaż doświadczeń niż indywidualnie i że warto szerzej pokazać wszystkich tych autorów, którzy niejako wyrośli korzystając z moich początkowych doświadczeń z self-publishingiem – twierdzi Szafrański.

Dlatego zdecydował się stworzyć bazę samodzielnie wydanych książek, których autorzy powołują się na korzystanie z cyklu artykułów o kulisach self-publishingu Finansowego ninja. I apeluje do autorów o dzielenie się wiedzą.

– Chcę pokazać jak ważne jest dzielenie się wiedzą i czerpanie ze wzajemnych doświadczeń. Po zebraniu danych o książkach od ich autorów przygotuję pełne zestawienie i opublikuję je na moim blogu. Na razie zakładam, że będzie to inicjatywa jednorazowa, ale docelowo chciałbym odświeżać tę listę i aktualizować dane przynajmniej raz rocznie – napisał na blogu. Zaznaczył przy tym, że nie będzie to żaden ranking samodzielnie publikowanych książek, ale kolekcja podstawowych informacji o tych publikacjach, bez jakiegokolwiek ich wartościowania.

Po co tworzyć takie zestawienie?

Zdaniem Szafrańskiego trzeba pokazać, że polski self-publishing nie ogranicza się wyłącznie do „Finansowego ninja”.

– To ważne, bo jednym z argumentów często podnoszonych przez wydawców próbujących dyskredytować self-publishing jest sformułowanie „Szafrański jest tylko jeden”. Udowodnijmy zatem, że nie trzeba być Szafrańskim żeby samodzielnie wydać książkę i na niej zarobić – dodaje.

Chodzi też o inspirację dla innych autorów.

– Wierzę, że pokazując liczne, konkretne przykłady uda nam się wspólnie przekonać innych autorów przynajmniej do rozważenia self-publishingu jako opcji wydania ich kolejnych książek. Docelowo chciałbym także, aby zestawienie stało się zalążkiem forum wymiany wiedzy pomiędzy autorami samodzielnie publikowanych książek. Idealnie byłoby, gdyby na jego bazie dało się stworzyć repozytorium wiedzy o rozwiązaniach stosowanych przez poszczególnych autorów – pisze Szafrański, który na swoim blogu zamieścił ankietę dla autorów self-publishingu.

Pod poniższym linkiem można wypełnić ankietę.

Czytaj także:

Kto jest najlepiej zarabiającym polskim pisarzem? Nowy ranking „Wprost"