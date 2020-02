„Grumpy Cat będzie miał zastępcę”. Pracownica sklepu dzięki mimice stała się viralem

Co tu dużo mówić. To musiało się tak skończyć. Charlene pracuje w Walmarcie. Od momentu, w którym zdjęcia kobiety zaczęły się pojawiać na Facebooku firmy, jej kariera w mediach społecznościowych nabrała tempa. Charlene na zamieszczonych fotografiach prezentuje dostępne w ofercie produkty. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że robi to zawsze z wyjątkowo… niezadowoloną miną. Internauci bardzo szybko wychwycili tę oryginalną formę reklamy i zaczęli masowo udostępniać posty sklepu. W jednej chwili kobieta zyskała popularność, o której z pewnością nawet nie marzyła.

„Kocham Charlene”, „Wydaje mi się, że Charlene z łatwością zastąpiłaby jedną z naszych niezapomnianych gwiazd mediów społecznościowych, Grumpy Cata” – komentują internauci. „Uwielbiam jej twarz. Ona jest słodką damą! Zawsze mi pomagała bez żadnego problemu”, „Musicie dać podwyżkę Charlene! Sprawia, że ​​chcę robić zakupy w sklepach Walmart”, „Charlene powinna jechać w trasę. Każdy Walmart potrzebuje Charlene” – dodawali kolejni.

