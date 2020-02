Wirtualna Polska chce kupić Interię. W grę wchodzą gigantyczne kwoty

We wtorek 25 lutego w komunikacie giełdowym Wirtualna Polska Holding podała, że „razem ze swoją spółką zależną Wirtualna Polska Media zawarła umowę kredytową z konsorcjum, w którym są mBank, Bank Pekao, ING Bank Śląski, PKO BP i Paribas Bank Polska”. Jak podaje portal Wirtualne Media, firma zaciągnęła kredyty „w kwocie do 978 mln zł, z czego do 602 mln zł ma zostać przeznaczone na finansowanie i refinansowanie akwizycji i wydatków inwestycyjnych określonych w umowie, a pozostała część na refinansowanie bieżącego zadłużenia kredytowego oraz finansowanie bieżącej działalności i kapitału obrotowego”.

Szczegóły dotyczące harmonogramu spłat szczegółowo omawia wspomniane źródło. Z ustaleń dziennikarzy portalu Wirtualne Media wynika, że kapitał kredytów firma zacznie spłacać w drugim kwartale 2021 roku. Transzę 138,4 mln zł ma zwrócić w dwudziestu równych ratach kwartalnych, a od drugiego kwartału 2022 roku w szesnastu równych ratach kwartalnych spłaci do 240,8 mln zł z transzy inwestycyjnej kredytu. Za siedem lat ma spłacić 207,6 mln zł i do 361,2 mln zł transzy inwestycyjnej. Więcej szczegółów dotyczących sprawy podaje portal Wirtualne Media.

