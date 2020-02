Włosi zaprojektują polskie e-auto. Razem z ekspertem Jaguara

ElectroMobility Poland, wspólne dziecko czterech państwowych gigantów energetycznych: Taurona, PGE, Energii i Enei, właśnie przestawił zespół, który stworzy prototyp pierwszego polskiego samochodu elektrycznego - informuje ElectroMobility.

To włosko-polski team, w którego skład wchodzi studio projektowe z Turyny i polski projektant, który przez kilkadziesiąt lat czuwał nad wyglądem wnętrz i nadwozi Jaguarów, Tadeusz Jelec. Styliści z Turino Design pracowali dla najsłynniejszych marek świata, m.in. BMW, Ferrari, Suzuki i Scanii. Ostatnio skupiają się na tworzeniu koncepcji pojazdów elektrycznych.

- To nie jest polonez, to nie jest syrenka. To coś, co jest oparte na najnowszej technologii – mówi o prototypie pierwszego polskiego „elektryka” Tadeusz Jelec. Celem całego polsko-włoskiego projektu jest stworzenie dynamicznego auta rodzinnego. - Samochodu, którego właściciel będzie dumny z faktu jego posiadania – dodaje Jelec.

Projektanci pracują już nad dwoma prototypami nowego samochodu w wersji hatchback i SUV. - Prototypy demonstracyjne pokazują kluczowe atrybuty samochodu, nad którym pracujemy. Będzie się już można przekonać, jaka jest przestronność wnętrza, jak wygodnie będzie w tym samochodzie usiąść, jaką mamy propozycję, jeśli chodzi o interfejs użytkownika oraz jaka jest przestronność bagażnika. Stawiamy na cechy rodzinne i uniwersalność aut – opowiada Łukasz Maliczenko, dyrektor ds. rozwoju technicznego produktu ElectroMobility Poland.

Efekty pracy stylistów i projektantów poznamy w połowie tego roku.

Źródło: Centrum Prasowe PAP.