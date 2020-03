Co kupić na Dzień Kobiet? 10 najlepszych podarunków do 50 zł

Dzień Kobiet coraz bliżej. Warto pamiętać o zakupie choć małego drobiazgu dla naszych pań. Prezenty – nawet jeśli musisz przygotować ich kilka – nie muszą być drogie. Jak wynika z badań, większość mężczyzn kupuje w tym dniu upominki za 50 zł. Najczęściej są to kwiaty. Jeśli jednak zastanawiacie się, co kupić dziewczynie zamiast przysłowiowego goździka, podpowiadamy, co najlepiej sprawdzi się w tym dniu. Oto TOP 10 prezentów na każdą kieszeń!

10. Naturalne mydło

W sklepach można znaleźć wiele kostek mydła o naturalnym składzie. Produkty te powstają w oparciu o tradycyjne receptury. Ich zaletą jest świeży, niespotykany zapach i piękne opakowanie. Cena takiego mydła to około 20 zł za sztukę.



9. Ciekawa książka

Jeśli kobieta, dla której szykujesz niespodziankę na 8 marca, lubi czytać książki, masz niebywałe szczęście. Bo wybór pozycji jest przeogromny: od beletrystyki, przez reportaż, po książki podróżnicze i albumy. Dla mólek książkowych i dziewczyn szukających dobrej literatury na pewno znajdziecie coś odpowiedniego. Cena – około 40 zł, ale nie brakuje też różnych promocji.



8. Kolorowa apaszka

Kobieta obdarowana barwną apaszką z pewnością poczuje się wyjątkowo. To jeden z najmodniejszych wiosennych dodatków! W zależności od usposobienia obdarowywanej, możecie postawić na barwne wzory lub stonowane kolory. Nie bój się, nie musisz wydawać majątku na taki prezent.



7. Tusz do rzęs

Prezent w postaci kolorowych kosmetyków nie jest dobrym pomysłem, nigdy nie wiadomo, w jakich barwach dobrze czuje się obdarowywana. Co innego czarna mascara. To kosmetyk, który znajduje się w kosmetyczce prawie każdej kobiety. Dobre tusze do rzęs wcale nie muszą być drogie, liczy się rodzaj szczoteczki, jakość i trwałość. Na pewno coś uda wam się wybrać! Tym bardziej, że drogerie przed 8 marca przygotowały wiele promocji.



6. Ciepły koc

Są miłe w dotyku, zawsze się przydają, a do tego zachwycają wzornictwem. Koc to rzecz, która przyda się w każdym domu, o każdej porze roku. Szczególnie wiosną, gdy kaloryfery coraz mniej grzeją, a wieczorami potrafi być zimno w domu. Jeśli bliska ci kobieta lubi się zaszyć pod kocem z książką,, będzie to świetny prezent dla niej.



5. Wino z małym dodatkiem

Kto nie lubi rozkoszować się smakiem dobrego wina? Dlatego też trunek ten będzie zawsze trafionym prezentem. Ciekawe wino można kupić już za 20-30 zł. Coraz chętniej kupowane są też wina polskie, które śmiało mogą konkurować z alkoholami ze starych krajów winiarskich. Świetnym pomysłem będzie dołączenie do prezentu sera pleśniowego.



4. Elegancki notes

Plany, pomysły, spotkania – wszystko to można zapisać w notatniku, który będzie rewelacyjnym prezentem na Dzień Kobiet. Na zakup takiego notesu wystarczy 50 zł. Świetnym rozwiązaniem jest usługa personalizacji i stworzenia notatnika, dedykowanego konkretnej osobie. W internecie można znaleźć wiele firm, które proponują np. notes z grawerem na drewnianej okładce czy notes z własnym nadrukiem.



3. Szkatułka na biżuterię

To niezwykle ceniona rzecz przez kobiety! Prezent nie tylko ładny, ale również bardzo praktyczny. Umieszczając biżuterię w pudełku mamy pewność, że ulubione kolczyki czy pierścionki nie zarysują się, nie zniszczą i nie zginą rzucone gdzieś w kąt. Szkatułki mają różną formą: albo tradycyjnego pudełeczka z klapką albo wysuwających się szufladek. Ładny organizer na biżuterię można kupić już za 40 zł.



2. Szykowna filiżanka

Piękna filiżanka ze spodkiem to uniwersalny prezent dla każdej kobiety, niezależnie od wieku. Ucieszy babcię, mamę, dziewczynę i koleżankę. Można w niej zaserwować aromatyczną kawę, pyszną herbatę lub gorącą czekoladę. Doskonale sprawdzi się na dobry początek dnia, jak i na wieczór podczas relaksu z książką. W sklepie możne ją kupić już za 20 zł. Jeśli chcecie postawić na oryginalność, warto wyruszyć na targ staroci lub internetowy bazarek. Za grosze można tam znaleźć prawdziwe perełki.



1. Świece zapachowe i dekoracyjne

Nie ma nic przyjemniejszego niż relaksująca kąpiel w wannie przy dźwiękach ulubionej muzyki i świetle świec. Dlatego każda kobieta na pewno ucieszy się z pięknej, designerskiej świecy o przyjemnym zapachu lub z oryginalnego świecznika. Za całkiem niedużą cenę można wybrać bardzo gustowny prezent dla bliskiej osoby.Czytaj także:

