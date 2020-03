Giganty technologiczne reagują na koronawirusa. Tysiące pracowników pozostanie w domach

Największe firmy świata apelują do swoich pracowników o pracę z domów. Powodem jest rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa. Twitterobjął systemem pracy zdalnej wszystkie 5 tys. swoich pracowników. Wiele firm zakazało także swoim pracownikom wyjazdów do państw, w których wykryto ogniska wirusa.

Wcześniej wiele korporacji informowało o obowiązkowych kwarantannach oraz zakazach wyjazdów służbowych oraz prywatnych. Chodziło o kraje, w których panowała epidemia. Osoby, które do takich miejsc wyjechały przed wprowadzeniem zakazu, były zobowiązane do pozostania w domu przez 14 dni. Podobne rekomendacje wydawały polskie firmy od momentu nasilenia się epidemii, w tym przede wszystkim ze względu na pojawienie się jej ognisk we Włoszech.

Koronawirus na świecie

Do tej pory koronawirus dotarł do 80 krajów na kilku kontynentach. Na całym świecie odnotowano 93186 przypadków zakażania koronawirusem. Z powodu powikłań po wywołanej nim chorobie COVID-19 zmarły 3203 osoby. Lekarzom udało się wyleczyć 50973 osoby.

