To koniec nierówności płacowych między mężczyznami a kobietami? Jest projekt ustawy

Stowarzyszenie Kongres Kobiet wraz z partnerami biznesowymi przygotowało projekt ustawy regulującej nierówności płacowe między mężczyznami a kobietami. Jak wynika z danych GUS, luka płacowa między płciami wynosi obecnie 19 proc.

– Luka płacowa jest faktem, mimo że wiele osób zaprzecza jej istnieniu. To trochę tak jak kilka lat temu z rozmowami na temat globalnego ocieplenia. Wielu w nie powątpiewało, dziś jego istnienia nie kwestionuje niemal nikt – mówi Gazecie Wyborczej Anna Karaszewska, prezeska zarządu stowarzyszenia Kongres Kobiet.

Konieczność raportowania do ministerstwa

Pierwszy w historii projekt tego typu ustawy zakłada, że wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają więcej niż 20 osób, będą zobowiązani co roku raportować do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, o tym, jak w ich firmie przedstawiają się nierówności płacowe między pracownikami z podziałem na płeć. Jeśli okaże się, że tego typu luka płacowa istnieje, to pracodawca będzie zobowiązany do jej zredukowania. W projekcie zapisano także przepis o tym, że zakazane będzie ukrywanie nierówności płacowych poprzez przyznawanie premii.

