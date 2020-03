Ryanair odwołuje kolejne loty do Włoch. Co najmniej do 8 kwietnia

Od wtorku 10 marca od godziny 24:00 do środy 8 kwietnia do godziny 24:00 Ryanair zawiesi wszystkie loty krajowe z/do Mediolanu Bergamo, Mediolanu Malpensa, Wenecji, Parmy, Rimini oraz Treviso.

Od czwartku 12 marca od godziny 24:00 do środy 8 kwietnia do godziny 24:00 Ryanair znacznie zredukuje liczbę lotów międzynarodowych z /do Mediolanu Bergamo, Mediolanu Malpensa, Wenecji, Treviso, Parmy oraz Rimini – operacje będą odbywały się jedynie w piątki, soboty, niedziele oraz poniedziałki.

Wszelkie trasy, na których dotychczas Ryanair wykonywał kilka operacji dziennie (np. Londyn Stansted – Milan Malpensa) będą ograniczone do 1 lotu (dziennie) podczas każdego z czterech dni operacji (piątek – poniedziałek). O ile ruch przyjazdowy do północnych Włoch w ostatnim tygodniu charakteryzował się dużą liczbą osób, które nie zgłaszały się na lotnisko (no show), o tyle we Włoszech, a w szczególności w Lombardii, nadal przebywają tysiące obywateli innych krajów, którzy chcą powrócić do swoich domów. Aby im to umożliwić, Ryanair będzie wykonywał operacje lotnicze w zredukowanej skali (cztery dni w tygodniu).

Jak podkreśla firma w komunikacie, Ryanair nadal będzie w pełni przestrzegał wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz zakazów lotów wprowadzanych przez poszczególne kraje. Sytuacja jest dynamiczna i zmienia się codziennie. Pasażerowie dotknięci zakazem podróży lub odwołaniem lotu otrzymają email informujący o wszystkich opcjach: zwrocie kosztów, zmianie terminu/trasy lotu lub zwrotu w ramach Travel Credit.

Pod koniec komunikatu jesteśmy informowani, że Ryanair szczerze przeprosił wszystkich pasażerów za zakłócenia spowodowane przez decyzję rządu włoskiego o zablokowaniu możliwości podróżowania do północnych Włoch. Wszyscy pasażerowie, których loty nie odbędą się, otrzymali taką informację 9 marca. W przypadku braku informacji o anulacji, lot odbędzie się zgodnie z planem.

Do poniedziałku 9 marca z powodu koronawirusa we Włoszech zmarło 366 osób, a 7375 zostało zakażonych.

