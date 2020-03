Konferencja o koronawirusie odwołana. Z powodu koronawirusa

Z najnowszych danych wynika, że w Stanach Zjednoczonych liczba zarażonych koronawirusem wzrosła do 1 015. Od początku wybuchu epidemii zmarło 31 osób. Lekarze oceniają stan 10 kolejnych pacjentów jako poważny lub krytyczny.

W związku z rozszerzającą się epidemią, zdecydowane kroki podjęła amerykańska organizacja The Council on Foreign Relations, która odwołała konferencję „Doing Business Under Coronavirus”. Wydarzenie miało się odbyć w najbliższy piątek w Nowym Jorku. Działania przedstawicieli organizacji nie ograniczają się jedynie do odwołania jednej konferencji. Jak informuje Bloomberg, wykreślone z kalendarza zostały również inne wydarzenia, które miały się odbyć w dniach od 11 marca do 3 kwietnia.

Koronawirus – najnowsze informacje



Koronawirus dotarł już do 120 państw na świecie. U ponad 121 tys. pacjentów stwierdzono obecność COVID-19. Dotychczas z powodu rozprzestrzeniającego się wirusa zmarło ponad 4,3 tys. osób – najwięcej w Chinach (3 158), Włoszech (631) i Iranie (354). Lekarzom udało się wyleczyć ponad 66,9 tys. osób.

