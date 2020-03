Koronawirus w Polsce. Czy park wodny Suntago zostanie zamknięty?

Piotr Gliński poinformował na zorganizowanej w środę 11 marca konferencji prasowej o zamknięciu instytucji kultury w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce. Od 12 marca zostaną zamknięte m.in. filharmonie, opery, teatry, muzea oraz kina. O zamknięciu od najbliższego poniedziałku placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie poinformował z kolei Mateusz Morawiecki. W związku z decyzjami władz, pojawia się szereg pytań dotyczących funkcjonowania innych obiektów.

„Nie podlega ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych”

Dziennikarze Onetu skontaktowali się z przedstawicielami kompleksu Park of Poland, którego częścią jest park wodny Suntago, największy zadaszony park wodny w Europie. „W związku z komunikatem Premiera RP o odwołaniu imprez masowych, zamknięciu placówek oświaty w Polsce, informujemy, że park wodny Suntago nie podlega ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych” – poinformował Park of Poland w komunikacie przesłanym redakcji Onet. W dalszej części oświadczenia zapewniono, że sytuacja dotycząca rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce jak i na świecie jest na bieżąco monitorowana. „Jeżeli pojawią się wytyczne stosownych organów w sprawie zamknięcia obiektu, podejmiemy odpowiednie działania i będziemy o nich informowali na naszej stronie internetowej, jak i w mediach społecznościowych” – zapewnia Park of Poland.

