Firmy odbierające odpady apelują o pilne zmiany w przepisach. Chodzi o epidemię koronawirusa

Jak podaje RMF 24, wszystkie stowarzyszenia skupiające firmy przetwarzające i odbierające odpady podpisały się pod pismem do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. „Nasza branża jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, nie ma żadnych specjalnych uregulowań dotyczących gospodarowania odpadami" – czytamy w dokumencie, którego treść publikuje wspomniane źródło. Podpisały się pod nim: Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, Rada RIPOK i Koalicja BHP Branży Komunalnej.

Zmiany w prawie?

Jak szczegółowo opisuje RMF 24, firmy obawiają się masowych zachorowań pracowników, a także konieczności nałożenia kwarantanny na zakłady przetwarzania i odbioru śmieci, co „może doprowadzić do katastrofy sanitarnej”. Domagają się wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach. Miałyby one dotyczyć m.in. zasad odbierana śmieci, gdzie występują zachorowania na COVID-19. W liście firmy odbierające odpady zaznaczają, że potrzebne jest również wprowadzenie możliwości „poszerzenia składowania odpadów przy spalarniach na czas epidemii”.

