Maspex przekaże milion produktów do szpitali zakaźnych

Wsparcie trafi do 21 szpitali zakaźnych jednoimiennych, w tym szpitali, które są szpitalami jednoimiennymi powołanymi kilka dni temu przez ministra zdrowia. „Produkty trafią do pacjentów oraz lekarzy, pielęgniarek i personelu, którzy dziś stoją na pierwszej linii w walce z koronawirusem” – podkreśla Maspex. Łącznie do szpitali przekazanych zostanie ponad milion sztuk soków i musów owocowych Tymbark i Kubuś, niegazowanej wody źródlanej Kubuś Waterrr, dań gotowych i dżemów Łowicz, zup Krakus, makaronów i płatków Lubella oraz suplementów diety Plusssz. Pierwsze dostawy do szpitali będą realizowane już w tym tygodniu. Kolejne, wedle potrzeb i zapotrzebowania szpitali.

Produkty Maspeksu otrzymają szpitale we Wrocławiu, Grudziądzu, Puławach, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Krakowie, Warszawie, Kędzierzynie-Koźlu, Łańcucie, Łomży, Gdańsku, Kościerzynie, Wejherowie, Tychach, Raciborzu, Starachowicach, Ostródzie, Elblągu, Poznaniu i Szczecinie. Pomoc trafi także do Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, który został dostosowany do potrzeb kobiet w ciąży z podejrzeniem choroby COVID-19. Wsparcie produktowe otrzyma również Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.