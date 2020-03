Miliony złotych, rękawice, maseczki i żywność. Tak firmy wspomagają walkę z koronawirusem

Koszty, jakie poniesie Polska, na razie trudno oszacować. Ale wzrastają one lawinowo. Choćby dlatego, że z dnia na dzień rosną ceny niezbędnego do walki z pandemią sprzętu, np. ceny respiratorów podniesiono o bagatela 40 tys. zł.

W szpitalach braki są duże: nie ma maseczek chirurgicznych, fartuchów izolacyjnych, pościeli jednorazowej, rękawic, kombinezonów barierowych. Uzupełnienie braków jest aktualnie nie lada wyzwaniem – zapotrzebowanie jest duże, w hurtowniach braki, a ceny rosną. Dla przykładu, lista zakupów sprzętu niezbędnego do przygotowania się do walki z pandemią, jaką zrobiło 14 szpitali podległych wojewodzie mazowieckiemu (na ok. 1 tys. w całym kraju) opiewa na 23 mln zł. Polskie firmy przeznaczają więc fundusze na zakup niezbędnego sprzętu, oddają środki do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, deklarują także pomoc w postaci przekazywanych szpitalom produktów spożywczych.

5 mln z PGE

PGE na walkę z koronawirusem przekaże 5 mln zł. Spółka wydelegowała też 50 pracowników do wsparcia obsługi infolinii NFZ, gdzie można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

– Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej zdecydował o przekazaniu darowizny w kwocie 5 mln zł na wsparcie działań podejmowanych przez administrację rządową w walce z koronawirusem. Jednocześnie koncentrujemy działania na bezpieczeństwie naszych Pracowników, co jest gwarancją stabilnych i niezakłóconych dostaw energii elektrycznej i ciepła do polskich domów, szpitali, instytucji i firm. […] Szczególną uwagę poświęcamy seniorom, w tym emerytowanym pracownikom PGE. Budujące jest również to, że udało nam się zaangażować naszych pracowników zarówno do pomocy starszym, jak i do wsparcia obsługi Infolinii NFZ – powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

PKN Orlen i Grupa Lotos

6 mln zł na walkę z epidemią przeznaczy z kolei fundacja należąca do PKN Orlen, a 5 mln zł na ten sam cel przekaże Grupa Lotos, za pośrednictwem Fundacji Lotos. Pomoc ma polegać m.in. na zakupie sprzętu medycznego. W ramach walki z koronawirusem PKN Orlen rozpoczął też produkcję płynu dezynfekcji rąk w Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu.