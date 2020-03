Orlen przeznaczy kolejne 60 mln zł na walkę z koronawirusem. „Jesteśmy z Polakami na dobre i złe”

„Jesteśmy z Polakami na dobre i na złe. Dzisiaj dotarł pierwszy transport ok. 1,6 mln z 7 mln masek, które przekażemy do Agencji Rezerw Materiałowych i fundacji. Przeznaczamy kolejne 60 mln zł na walkę z koronawirusem. Dziękujemy za wsparcie prezydentowi Andrzejowi Dudzie, premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz wicepremierowi, ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi” – napisał na Twitterze prezes PKN Orlen. Do jego wpisu odniósł się rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. „Bardzo dobra informacja! Dziękujemy za wsparcie i za wszystko, co robicie” – napisał.

Produkcja płynu

„Zwiększamy bezpieczeństwo sanitarne kraju! Na początku kwietnia w naszym zakładzie w Trzebini ruszy produkcja płynu do dezynfekcji powierzchni o właściwościach biobójczych” – napisał w piątek na Twitterze Daniel Obajtek. „W pierwszym etapie wyprodukujemy do 3 mln l/mies. Płyn trafi do sprzedaży hurtowej i instytucji publicznych” – wyjaśnił prezes PKN Orlen. Zakład w Trzebini należy do Orlen Południe, spółki zależnej PKN Orlen. Powstają tam m.in. biopaliwa i biokomponenty, a także rozpuszczalniki używane m.in. do otrzymywania roztworów w wielu procesach przemysłowych.

