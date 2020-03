Koronawirus a handel w niedziele. Sklepy pozostaną zamknięte dla klientów, ale będą istotne zmiany

W przyjętym pakiecie rozwiązań dot. walki z epidemią koronawirusa nazywanych tarczą antykryzysową znalazły się też takie dotyczące placówek handlowych, objętych zakazem niedzielnego handlu. Przypomnijmy, w niedziele niehandlowe obowiązuje zakaz wykonywania czynności związanych z handlem oraz wykonywania związanych z tym zadań. Nowela specustawy dopuszcza czasową rezygnacje z tego zakazu.

To oznacza, że sklepy sprzedające m.in. żywność i inne produkty pierwszej potrzeby będą mogły w niedziele wolne od handlu m.in. przyjąć i rozpakować towar, żeby był on dostępny dla klientów już od poniedziałkowego poranka. Ale uwaga, w niedziele sklepy dla klientów – oprócz tych objętych wyłączeniami – nadal będą zamknięte.

Cel zmiany

Celem zmiany jest zapewnienie placówkom handlowym możliwości sprawnego przyjmowania towarów dostarczanych do tych placówek, tj. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towarów (rozmieszczania na półkach sklepowych), aby były one powszechnie dostępne dla obywateli – czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Co ważne, zmiana nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów dla firm. Do przedsiębiorcy będzie należała decyzja, czy skorzysta z możliwości dostarczania towarów w niedziele (w które nie wypadają święta), czy też będzie funkcjonował jak dotychczas.

Dla przedsiębiorców ma to oznaczać większą elastyczność w działaniu.

Czytaj także:

10 proc. z zakładów Totalizatora Sportowego trafi na rzecz walki z koronawirusem